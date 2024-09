Jogadores e torcedores do Boca Juniors se envolvem em confusão após derrota para o River Plate

A vitória do River Plate sobre o Boca Juniors neste sábado por 1 a 0, em plena Bombonera, não passou em branco fora de campo. O confronto foi válido pelo Campeonato Argentino, no qual os donos da casa estão em 11º e os visitantes, em 5º, separados por três pontos.

Depois do apito final, torcedores do Boca Juniors xingaram os jogadores do próprio time, causando uma confusão generalizada. O gol do jogo foi marcado por Manuel Lanzini, aos 20 do primeiro tempo. No fim da partida, Cristian Lema, do Boca, foi expulso.

Jogadores do Boca Juniors lamentam derrota para o River Plate Foto: Alejandro Pagni/AFP