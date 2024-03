Julgamento de Robinho no Brasil: entenda como será e o que pode acontecer com o jogador

Na quarta-feira, dia 20, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai decidir se Robinho, condenado em todas as instâncias na Itália a nove anos de prisão pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em 2013, quando atuava pelo Milan, cumpre a pena no Brasil, a pedido da Justiça italiana. Em entrevista à Record TV neste domingo, ele alegou inocência e disse ter provas, apesar de não apresentá-las, além de afirmar que é alvo de racismo.

O processo será julgado por 15 dos 33 ministros com maior tempo de atuação no tribunal — eles que formam a Corte Especial. O relator da ação é o ministro Francisco Falcão. Para a condenação, é necessário que a maioria dos ministros vote a favor do cumprimento da pena no Brasil. "Não dá para prever nada", diz ao Estadão Herman Benjamin, um dos que compõem o colegiado e que vai participar do julgamento. O julgamento será aberto à imprensa e transmitido no canal do tribunal no YouTube. A sessão pode não terminar no dia 20, uma vez que existe a possibilidade de um dos ministros pedir vista ao processo (mais tempo para examinar o tema). "Se o STJ decidir pela transferência de execução da pena, ele poderá, sim, ter de cumprir a pena desde já, mas existe a possibilidade de recurso ainda, tanto no STJ quanto no STF em último caso", explica Valério Mazzuoli, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

A execução de sentença estrangeira está prevista na Constituição Federal. Trata-se de um procedimento comum. Ao STJ, cabe verificar aspectos formais da sentença, sem reexaminar o caso em si. O órgão examina se quem proferiu a sentença do país de origem era competente, se a sentença transitou em julgado, isto é, não há mais recursos, e se a documentação está traduzida por um tradutor juramento para o português e consularizada.

STJ vai decidir no dia 20 de março se Robinho cumpre a pena pelo crime de estupro no Brasil Foto: Ivan Storti/Santos FC

O STJ assumiu o caso há mais de um ano, em fevereiro do ano passado. O processo não andou tanto, já que ficou suspenso por meses em razão do pedido de vista do ministro João Otávio de Noronha. Em agosto, a Corte rejeitou o pedido da defesa do jogador para que a Justiça italiana enviasse ao Brasil uma cópia do processo na íntegra traduzida para o português.

Robinho entregou o passaporte e está proibido de deixar o Brasil, mas continua em liberdade porque a Constituição Federal de 1988 proíbe a extradição de brasileiros nascidos em território nacional, caso do jogador, natural de São Vicente, litoral paulista. Se a decisão for para não cumprir a pena, ele tem seu passaporte devolvido, mas continua com o risco de ser preso caso deixe o Brasil.

“A opinião pública tentará de todas as formas pressionar o STJ para a transferência da execução da pena do jogador, mas legalmente a norma brasileira (Lei de Migração) e os tratados com a Itália impedem a transferência de execução da pena, porque só cabe essa medida quando couber solicitação de extradição executória, e não cabe solicitar extradição executória para brasileiros natos, como é o caso do jogador, além do que o tratado de cooperação em matéria penal entre Brasil e Itália impede textualmente transferência de medidas de execução de pena”, analisa Mazzuoli.

Em novembro, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou manifestação ao STJ defendendo que o ex-jogador cumpra a pena de nove anos no Brasil. A Procuradoria argumenta que foram cumpridos todos os requisitos legais para que a execução penal de Robinho seja transferida para o País.

No documento, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico dos Santos cita jurisprudência que orienta que, o “Estado em que se encontra o imputado é obrigado a efetuar sua extradição ou, na impossibilidade de fazê-lo, deve promover a execução penal”.

Condenação de Daniel Alves pode influenciar análise

O julgamento de Robinho foi marcado menos de uma semana depois da condenação do ex-jogador Daniel Alves por um tribunal de Barcelona a quatro anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro. Preso há 13 meses, o brasileiro já começou a cumprir a pena, enquanto aguarda também um recurso do julgamento.

“É bem possível que os fatores midiáticos e sociais tenham acelerado a marcação do julgamento de Robinho. Isso não é novidade. A Lava Jato mostrou muito isso, o quanto fatores midiáticos interferem na celeridade do processo”, opina a advogada criminalista Beatriz Alaia Colin.

Para a advogada Beatriz Vendramini Rausse, sócia da Borguezi e Vendramini Advogadas para Mulheres e Minorias, apesar de não ser possível prever como irá decidir o STJ, a condenação do Daniel Alves e o bom recebimento dessa sentença pela opinião pública colocam uma pressão no STJ para decidir pelo cumprimento da pena do Robinho no Brasil. "O caso Daniel Alves é um catalisador, pode abrir espaço para uma nova perspectiva de julgamento no Brasil e no mundo, levando em consideração a palavra da vítima. Muito lentamente, a gente percebe que o judiciário brasileiro tem se alinhado a essa nova perspectiva", afirma a advogada. Pensamento semelhante tem Rafael Paiva — advogado criminalista e especialista em violência doméstica e professor de Direito Penal. Para ele, a prisão e condenação de Daniel Alves na Espanha impactam no andamento do caso de Robinho no Brasil. "A medida é importante para que a Justiça Brasileira demonstre que aqui não vivemos num celeiro de impunidade, e que não compactuamos com a liberdade de quem quer que seja que tenha praticado crimes tão graves como esses", diz Paiva.

Robinho e Daniel Alves foram condenados por estupro na Itália e na Espanha, respectivamente Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Aliás, precisamos que o Brasil colabore com qualquer tipo de movimento internacional que objetive que cidadãos nacionais cumpram penas referentes a crimes que foram cometidos no exterior. Trata-se de um verdadeiro mecanismo de cooperação”, acrescenta.

Rafael Valentini, advogado criminalista, especialista em Direito e Processo Penal, lembra que, do ponto de vista jurídico, a condenação de Daniel Alves não produz qualquer impacto no processo que trata do cumprimento da decisão condenatória proferida pela Justiça Italiana contra Robinho. No entanto, fatores midiáticos e sociais podem, eventualmente, influenciar na tramitação do caso do atacante. “Os magistrados também são humanos e, portanto, sujeitos a esses fatores externos”, afirma.