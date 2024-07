Juventude x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

No duelo gaúcho da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Juventude neste domingo, 7, às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, podendo deixar a zona de rebaixamento.

Invicto há três partidas - uma vitória e dois empates -, o Grêmio tem 11 pontos e não depende apenas de si para deixar o Z-4. O técnico Renato Gaúcho não terá o zagueiro Rodrigo Ely, suspenso, mas conta com as voltas do ídolo Pedro Geromel e dos volantes Dodi e Villasanti.

Juventude e Grêmio fazem o duelo gaúcho da 15ª rodada do Brasileirão Foto: Arte / Estadão

As derrotas fora de casa para Fortaleza e Bahia fizeram o Juventude estacionar nos 16 pontos. O time comandado por Roger Machado aposta na invencibilidade no Alfredo Jaconi para se reabilitar, mas pode perder o centroavante Gilberto, que sentiu um desconforto muscular na última rodada.

JUVENTUDE X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 07/07/2024

07/07/2024 Horário: 16 horas (horário de Brasília)

16 horas (horário de Brasília) Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

ONDE ASSISTIR A JUVENTUDE X GRÊMIO

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

Juventude - Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari. Técnico: Roger Machado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

Grêmio - Rafael Cabral; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê; Pavon, Edenilson e Gustavo Nunes; Cristaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE JUVENTUDE X GRÊMIO