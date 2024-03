Lazio x Milan: onde assistir, horário e escalações das equipes

Lazio e Milan se enfrentam nesta sexta-feira, dia 1º, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O time milanês não vence há três partidas e precisa de uma vitória para continuar firme na briga por uma vaga na Champions League. Já a equipe romana faz campanha regular e ainda sonha com uma vaga e uma competição da Uefa na próxima temporada.

O Milan é o terceiro colocado do Campeonato Italiano, com 53 pontos — a Inter de Milão lidera de maneira isolada, com 69, oito à frente da vice-líder Juventus, com 57. A Lazio, por sua vez, está na nona posição, com 40 pontos, quatro atrás da Roma, em sexto, com 44, última equipe momentaneamente classificada para a Europa League.

Lazio e Milan se enfrentam pelo Campeonato Italiano. Foto: Arte/Estadão

LAZIO X MILAN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ITALIANO

LOCAL : Estádio Olímpico, em Roma (ITA).

: Estádio Olímpico, em Roma (ITA). DATA : 01/03/2024 (sexta-feira).

: 01/03/2024 (sexta-feira). HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR LAZIO X MILAN AO VIVO

ESPN 4 (canal fechado)

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE LAZIO X MILAN

LAZIO - Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Nicolò Casale e Adam Marusic; Mattéo Guendouzi, Danilo Cataldi, Luis Alberto e Gustav Isaksen; Felipe Anderson e Ciro Immobile. Técnico : Maurizio Sarri.

- Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Alessio Romagnoli, Nicolò Casale e Adam Marusic; Mattéo Guendouzi, Danilo Cataldi, Luis Alberto e Gustav Isaksen; Felipe Anderson e Ciro Immobile. : Maurizio Sarri. MILAN - Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernández; Yacine Adli e Ismael Bennacer; Christian Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LAZIO X MILAN