França e Alemanha ganham ‘clássicos’ na Liga das Nações; Itália goleia Israel

A França visitou a Bélgica e somou importante vitória para encaminhar a vaga às quartas de final da Liga das Nações. Com dois gols de Muani, fez 2 a 1 em Bruxelas e deixou a mexida seleção belga praticamente fora. Tielemans desperdiçou grande chance de colocar os belgas em vantagem no Koning Boudewijnstadion ao mandar a cobrança de pênalti para o alto. Os franceses mostraram mais eficiência no quesito com Muani aproveitando a penalidade após toque de mão na área.

Openda, de cabeça, igualou o marcador aos 45 do primeiro tempo. Muani, entretanto, estava iluminado e recolocou os franceses em vantagem na etapa final. A França não permitiu nova reação e celebrou o triunfo.

Seleção francesa conseguiu importante vitória sobre os belgas nesta segunda-feira. Foto: Nicolas Tucat/AFP

Itália goleia Israel

A Itália continua soberana no Grupo 2 da Liga das Nações. Nesta segunda-feira, até demorou a marcar, mas confirmou seu favoritismo e goleou Israel por 4 a 1 no Estádio Friuli, em Údine. Com 10 pontos e na liderança isolada, os italianos jogarão por um empate com a Bélgica na quinta rodada pela vaga antecipada às quartas de final. Em jogo no qual desperdiçaram inúmeras oportunidades, os italianos pararam na falta de capricho os nas defesas milagrosas de Glazer até desencantarem com um pênalti bem batido por Retegui, indo para o intervalo com vantagem mínima. O capitão Di Lorenzo, duas vezes, e Frattesi, fecharam a bela apresentação, levando a Itália aos 10 pontos, diante de 9 da França e 4 da Bélgica. Israel está zerado.

Alemanha supera Holanda

Um gol de Leweling definiu o confronto direto entre Alemanha e Holanda pelo Grupo 3. Com o triunfo de 1 a 0, os alemães abriram cinco pontos de vantagem sobre os holandeses e húngaros (10 a 5) no Grupo 3. Na mesma chave, a Hungria visitou a lanterna Bósnia-Herzegovina, com um ponto, e ganhou, por 2 a 0, com gols de Szoboszlai.

Resultados da Liga das Nações hoje, segunda-feira