Lucas Veríssimo dá adeus ao Corinthians e web resgata reação do zagueiro a Augusto Melo; assista

O vídeo viral foi gravado durante o anúncio oficial da parceria com a Vaidebet, novo patrocinador master do clube. Veríssimo, ao lado de Fagner e Yuri Alberto, atuou como garoto propaganda. No trecho, o zagueiro realiza gestos com a boca e desvia o olhar para baixo no momento em que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, destaca a aquisição do atleta, que pertencia ao Benfica, mas foi cedido ao time paulista por empréstimo.

“A nossa primeira ação (ao assumir o mandato) foi contratá-lo. Como dizemos, ele se encaixou (no time) e tem o nosso perfil. Vai fazer história conosco”, declarou o mandatário na ocasião. Porém, o clube paulista confirmou neste sábado, 20, a saída do defensor após alegar que ele havia desfalcado a equipe durante o treino aberto para a torcida por causa de dores no joelho.