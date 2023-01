Luciano aponta tristeza após São Paulo perder clássico: ‘Decepcionamos a torcida’

O time do São Paulo ouviu vaias da torcida no primeiro jogo do ano após empate com o Ituano. Neste domingo, com a derrota para o Corinthians por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista, o cenário se repetiu. O atacante Luciano é um dos poucos que passa ileso diante do olhar crítico do torcedor.

Autor do único gol do São Paulo diante do rival, Luciano disse que o sentimento de tristeza predomina em derrotas como esta, dada a pressão na reta final do jogo e a busca insistente pelo resultado.

“Sentimento de tristeza. A gente queria ter vencido o Corinthians, porque é importante classificar bem para decidir o Paulistão em casa (na fase mata-mata)”, explicou Luciano, que começou o jogo no banco, mas isentou Rogério Ceni de responsabilidade pela derrota. “O treinador tem sua estratégia, fui titular nas outras quatro partidas”, avaliou.

Com o placar adverso no primeiro tempo, os são-paulinos vaiaram a equipe ao fim do primeiro tempo e fizeram coro para a entrada de Luciano. O técnico acolheu a sugestão e deu oportunidade para o atacante no segundo tempo.

“Não podíamos perder para o Corinthians. Hoje era uma decisão, mas decepcionamos familiares e torcedores. Agora é treinar durante a semana para voltar domingo mais forte”, disse Luciano.

Após a derrota para o rival alvinegro, o São Paulo terá a chance de se recuperar no Paulistão no próximo domingo, às 16h, diante do Santo André. O adversário, porém, tem mostrado grandes méritos neste início de Estadual, rivalizando com o Palmeiras na liderança do Grupo D.