Mãe de Marta se emociona ao ver a filha ser campeã nos EUA pela primeira vez; veja vídeo

O Orlando Pride foi campeão pela primeira vez na história da NWSL (Liga americana de futebol feminino). No estádio CPKC Stadium, neste sábado, 23, a franquia da Florida bateu o Washington Spirit, por 1 a 0, ficando com o título inédito. Além da conquista, a brasileira Marta viveu outra experiência importante ao contar com o apoio da mãe nas arquibancadas do estádio.

PUBLICIDADE Melhor jogadora do mundo em seis temporadas, a rainha do futebol pôde contar com a presença da sua mãe, Tereza da Silva, nas arquibancadas para presenciar uma decisão. “Eu não imaginava. No último instante, ela veio. Ela perdeu a semifinal, a gente foi para a final e ela esteve aqui. Isso significa muito”, disse Marta, emocionada.

Contratada em 2017, Marta, aos 38 anos, também conquistou o seu primeiro título da NWSL. Em entrevista para a CBS Sports, a rainha comentou sobre a emoção de ser campeã pelo clube. “Jogar com essas atletas é muito especial. Eu nunca tive isso em outro clube”, afirmou a atleta.

Marta celebra o seu primeiro título do campeonato feminino da liga americana Foto: Jamie Squire/JAMIE SQUIRE





Leia também Marta e Orlando Pride conquistam primeiro título da liga feminina nos EUA

Essa é a segunda melhor temporada, em números, de Marta com a camisa do Orlando Pride. Indicada entre as cinco melhores jogadoras da NWSL em 2024, a Rainha balançou as redes em 11 oportunidades.

Publicidade

Orlando Pride na NWSL 2024: