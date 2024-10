Manchester City x Fulham no Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na sétima rodada do campeonato inglês, o topo da tabela permanece com times muito próximos em pontos. É o caso do Manchester City, que está na segunda colocação, e do Fulham, que está em sexto — separados por apenas três pontos. As duas equipes se enfrentam neste sábado, a partir das 11h (horário de Brasília). A partida será transmitida no Brasil.

Vice-líder do torneio nacional, o Manchester City está invicto. Dos seis jogos disputados, venceu quatro e empatou dois. No momento, figura atrás apenas do Liverpool, que apesar de já ter perdido uma partida, venceu cinco, acumulando assim 15 pontos — um a mais do que os 14 do City.

Manchester City x Fulham Foto: Arte/Estadão

Na sexta posição na tabela, o Fulham venceu metade das partidas que disputou até então: três. Além delas, empatou dois jogos e perdeu apenas um. Por isso, acumulou 11 pontos — assim como o Newcastle — e não está na zona de classificação nem da fase de grupos da Liga dos Campeões e nem da fase de grupos da Liga Europa.

MANCHESTER CITY X FULHAM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO INGLÊS

Data: 05/10/2024

05/10/2024 Horário: 11h (horário de Brasília)

11h (horário de Brasília) Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

ONDE ASSISTIR A MANCHESTER CITY X FULHAM AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Rúben Dias, Stones e Gvardiol; İlkay Gündoğan, Kovacic (Matheus Nunes) e Phil Foden; Doku (Grealish), Savinho e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FULHAM

FULHAM: Leno; Kenny Tete, Andersen, Bassey e Antonee Robinson; Sasa Lukic, Andreas Pereira e Emile Smith Rowe; Adama Traoré, Alex Iwobi e Raúl Jiménez (Rodrigo Muniz). Técnico: Marco Rose.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER CITY X FULHAM