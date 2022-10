Bola da ‘Mão de Deus’ de Maradona na Copa de 1986 vai a leilão por R$ 17,8 milhões

Na Copa do Mundo de 1986, Maradona registrou um dos maiores desempenhos individuais de um atleta em mundiais. Contra a Inglaterra, nas quartas de final daquele ano, marcou dois gols antológicos, sendo um deles com a mão - em lance que ficou marcado como “La Mano de Díos”, ou a “Mão de Deus”, em tradução livre. Agora, a bola que o camisa 10 da Argentina encantou o mundo nesta partida será leiloada.

O item pertence a Ali Bin Nasser, árbitro tunisiano que apitou a partida em questão e não percebeu a irregularidade no gol marcado por Maradona. A bola tem seu valor estimado entre 2,5 e 3 milhões de libras (cerca de R$ 14,8 e R$ 17,8 milhões).

“Essa bola faz parte da história. Este é o momento certo de compartilhá-la com o mundo”, afirmou o ex-árbitro. O leilão acontecerá no dia 16 de novembro, em evento que celebra o início da Copa do Mundo deste ano. Compradores interessados poderão registrar seus lances a partir do dia 28 de outubro.

Além da “Mão de Deus”, o segundo gol de Maradona recebeu a alcunha de “Gol do século”. Partindo com a bola do seu campo defensivo, o argentino driblou cinco jogadores ingleses - incluindo o goleiro Peter Shilton - para marcar o segundo gol da vitória da seleção argentina.

“Um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus”, afirmou o craque após a partida. A bola, que será leiloada, foi utilizada durante os 90 minutos da partida, que entrou para a história da Argentina. Além de garantir a continuidade da campanha da seleção na Copa de 1986 - que terminaria no título diante da Alemanha -, a vitória sobre a Inglaterra teve um sentimento de “vingança” por conta dos conflitos bélicos entre os dois países na Guerra das Malvinas.

Maradona marcou dois gols na classificação da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986. Foto: AFP

“O momento da partida, a história entre as duas equipes e a ‘Mão de Deus’ fizeram com que esta partida fosse considerada uma das partidas mais famosas e emocionantes da história do futebol”, disse Graham Budd, presidente da Graham Budd Auctions, que irá realizar o leilão.

Este não será o primeiro item ligado à Maradona e à Copa do Mundo de 1986. Em maio deste ano, a camisa número 10 usada pelo jogador na mesma partida das quartas de final da Copa do Mundo de 1986 no México contra a Inglaterra foi leiloada por 7,1 milhões de libras (cerca de 44,3 milhões reais). À época, o item se tornou o mais caro da história - o valor foi superado três meses depois, com um card de Mickey Mantle, jogador de beisebol do New York Yankees em 1952.

Maradona foi o grande destaque e o capitão da campanha argentina, que resultou no bicampeonato mundial do país. Dependente químico durante diversos anos de sua vida, faleceu em novembro de 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória.