Matías Rojas falta a treino e decide deixar o Corinthians; entenda a situação

O Corinthians teve o sentimento de alegria e tristeza, nesta quinta-feira, durante o treino realizado no CT Joaquim Grava. Os jogadores estavam com o fôlego renovado após a derrota da Inter de Limeira para o São Paulo, o que manteve as chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas também houve uma alteração no clima com a saída repentina do meia Matías Rojas.

O jogador paraguaio alegou falta de pagamento de salários atrasados por parte do clube, negocia rescisão de contrato e não pretende mais vestir a camisa alvinegra. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pelo Estadão. Em nota oficial, o clube afirmou que foi pego de surpresa com a ausência do meia e que não tem maiores informações sobre o caso. "A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matías Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira (29). Representantes do clube estão em contato com o estafe do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências", diz o texto.

O meia paraguaio Matías Rojas decidiu deixar o Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Contratado pelo Corinthians em julho do ano passado, na gestão de Duilio Monteiro Alves, Rojas tem contrato até 2027. Em janeiro, já havia ameaçado deixar o clube e acionar a Fifa para resolver pendências referentes aos seus direitos de imagem. A diretoria, agora comandada por Augusto Melo, fez um acordo com o atleta e conseguiu mantê-lo no elenco. Agora, o meia alega não ter recebido a parcela do mês de fevereiro.

No meio de janeiro, Augusto Melo falou sobre a situação do paraguaio. “Tinha o problema do Rojas, que é um atleta encantador, simpático, cumprimenta todo mundo, está feliz, quer jogar. Aquela história, né: finge que paga, finge que joga. Agora, quero que jogue, porque está em dia”, disse em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Band.

Sem Rojas, o técnico António Oliveira orientou seu elenco, visando o confronto com o Santo André, domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase.

Com dez pontos, o Corinthians briga com Inter de Limeira e Mirassol, ambos com 14, pela segunda vaga do Grupo C para as quartas de final do Paulistão. A primeira é do Red Bull Bragantino, que acumula 18. O time alvinegro precisa da vitória e torcer para que seus dois concorrentes não vençam para seguir com chances de classificação na última rodada marcada para dia 10.