A dualidade espanhola entre Barcelona e Real Madrid não coloca frente a frente apenas os dois maiores clubes do país. Por muito tempo, foi o confronto que opôs Messi e Cristiano Ronaldo, rivais nas disputas de melhor jogador do mundo. Além disso, era o duelo entre Nike e Adidas em campo.

A assinatura do Real Madrid com a Adidas veio como “resposta” poucos meses depois de o Barcelona ter rompido com a Kappa e assinado com a Nike. Na época, a fornecedora norte-americana colocou holofotes no clube catalão. Um exemplo foi o amistoso do time contra a seleção brasileira, em 1999, no Camp Nou lotado com 80 mil pessoas. A partida foi 2 a 2, com gols de Ronaldo e Rivaldo para a seleção, e de Luis Enrique e Cocu para os espanhóis.

Quando o Real Madrid formou o time “galático”, no começo dos anos 2000, Zidane e Beckham já tinham acordos próprios com a Adidas. Ronaldo, que já tinha deixado o Barcelona, ido para a Inter de Milão e voltado para a Espanha, mas no Real, tinha patrocínio da Nike - mantido até hoje em contrato vitalício assinado em 1994. Ronaldinho Gaúcho é outra estrela que tem patrocínio da Nike. A marca teve influência na ida dele para o Barcelona, quando deixou o PSG.