Confira os melhores memes da derrota do Palmeiras para o Vitória

O Palmeiras perdeu sua segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, dia 27 de julho, a equipe alviverde entrou em campo com os reservas e foi derrotada pelo Vitória por 2 a 0. O confronto ocorreu no Allianz Parque, em São Paulo.

Nas redes sociais, a torcida palmeirense não perdoou a atuação do time e criticou o futebol praticado pelo clube paulista. Em especial, Rony e Abel Ferreira foram alvos da raiva do torcedor. Confira os melhores memes da derrota:

Rony, do Palmeiras, participa da partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Foto: CESAR GRECO/PALMEIRAS

Antes mesmo da partida começar, a torcida palmeirense já cornetava o atacante Rony.

E, verdade seja dita, o jogador também não se ajudou em campo.

Quem foi celebrado pelas redes sociais foi o técnico Thiago Carpini, que tem bom retrospecto contra Abel Ferreira.

Já o português Abel teve que ouvir o carinho da torcida após a derrota...

Até mesmo os rivais entraram na onda.

Para piorar, além da derrota, Estêvão saiu do jogo machucado e a situação do jogador preocupa.

Mais uma vez, a equipe palmeirense “revive” um time em fase ruim.

Nem mesmo os acréscimos foram capaz de salvar o time alviverde.

Com sequência difícil que se aproxima, o desespero já se manifesta nas redes.