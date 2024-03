Confira os memes da eliminação do Corinthians na primeira fase do Paulistão

O Corinthians bem que tentou, mas todos os esforços foram em vão ao vencer em casa o Santo André por 3 a 2 neste sábado, dia 2, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Mesmo com a vitória, que teve tons dramáticos e de superação após abrir 2 a 0, sofrer o empate e virar a partida no apagar das luzes, de nada adiantou. O clube alvinegro foi eliminado na fase de grupos do torneio faltando uma rodada para o seu término.

Além de a equipe comandada por António Oliveira vencer, era necessário que Mirassol e Inter de Limeira perdessem seus respectivos duelos. O Mirassol foi derrotado por 1 a 0 pela Portuguesa e manteve acesa nos corintianos a chama da esperança em se classificar. Porém, a Inter de Limeira jogou um verdadeiro balde de água fria no rival e venceu em casa o Ituano por 2 a 0. A precoce eliminação do Corinthians, que não caía na fase inicial do Paulistão desde 2014, foi alvo de zoação dos torcedores rivais nas redes sociais e rendeu diversos memes.