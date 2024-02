Messi divulga playlist de músicas favoritas com Rihanna, AC/DC e Coldplay; confira lista e ouça

O gosto do argentino, até então pouco conhecido, é bastante variado, indo do rock ao pop, e também passando pela cúmbia, música típica da terra natal do jogador. Apesar de ser bastante eclética, a lista é dominada por artistas latinos, especialmente de reggaeton. Bad Bunny e Peso Pluma, alguns dos principais nomes do gênero na atualidade, aparecem com seis músicas cada entre as escolhas de Messi.

Engana-se quem pensa que Messi curte apenas artistas da América Latina. Na playlist do atacante também há espaço para clássicos do rock, como “Highway to Hell”, do AC/DC, “Vertigo”, do U2, “Feel Good Inc.”, do Gorillaz, e “Viva la Vida”, do Coldplay. Artistas pop do porte de Rosalía, Rihanna, Pitbull, Maluma e J Balvin também ganham espaço entre as favoritas do campeão do mundo. A lista completa pode ser escutada clicando aqui.