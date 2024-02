No confronto marcado para este domingo, dia 11, o Milan, atuando como mandante, recebe o Napoli no icônico Estádio San Siro, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Com a bola rolando às 16h45 (horário de Brasília), as expectativas estão altas para um jogo emocionante entre duas equipes de peso no ‘Calcio’.

PUBLICIDADE O Milan chega para o confronto ocupando a 3ª posição na tabela, somando 49 pontos. Já o Napoli, na 8ª colocação com 35 pontos, busca uma vitória que o coloque na zona de classificação para a Liga Europa. Com ambos os times vindo de vitórias em seus últimos compromissos, a disputa promete ser acirrada e recheada de emoções para os torcedores. No último embate, o Milan saiu vitorioso sobre o Frosinone por 3 a 2, mesmo atuando fora de casa, enquanto o Napoli superou o Hellas Verona em seus domínios, garantindo os três pontos com um placar de 2 a 1. Com o histórico recente de triunfos, as equipes entram em campo com a confiança em alta, prontas para lutar pela vitória e manter o ritmo ascendente no campeonato.

Milan x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

MILAN x NAPOLI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ITALIANO:

LOCAL : Milão, Itália.

: Milão, Itália. ESTÁDIO : San Siro.

: San Siro. DATA : Domingo (11/02/2024).

: Domingo (11/02/2024). HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR MILAN x NAPOLI AO VIVO:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE MILAN E NAPOLI:

MILAN - Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia e Hernández; Reijnders e Adli; Loftus-Cheek, Rafael Leão e Pulisic; Giroud. Técnico : Stefano Pioli.

- Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia e Hernández; Reijnders e Adli; Loftus-Cheek, Rafael Leão e Pulisic; Giroud. : Stefano Pioli. NAPOLI - Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan e Mário Rui; Lobotka, Cajuste e Zambo Anguissa; Politano, Simeone e Kvaratskhelia Técnico: Walter Mazzarri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MILAN E NAPOLI:

03/02 - Frosinone 2 x 3 Milan (Campeonato Italiano).

- Frosinone 2 x 3 (Campeonato Italiano). 04/02 - Napoli 2 x 1 Hellas Verona (Campeonato Italiano).