Moscardo é avisado de convocação no intervalo do clássico e chora: ‘Sempre foi um sonho’; veja vídeo

Gabriel Moscardo protagonizou uma cena incomum no intervalo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão. Na saída do primeiro tempo, ainda no campo da Neo Química Arena, o jogador foi informado que foi convocado para a seleção brasileira olímpica e não segurou a emoção diante das câmeras.

“Sempre foi meu sonho ir para a seleção. Desde sempre, na base, trabalhando. Estou no intervalo da partida mais importante da minha vida (contra o Palmeiras), tenho de focar aqui. Vou tentar tirar isso da cabeça e voltar bem para o segundo tempo. Dedico para a minha mãe e para o meu pai”, disse o jovem de 17 anos, chorando. Ele foi cumprimentado pelos companheiros e pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Aos 17 anos, Gabriel Moscardo é um dos símbolos da passagem de Luxemburgo no Corinthians em 2023. Precisando de um volante que marcasse mais para formar a equipe, o treinador encontrou no atleta da base o que precisava. Promovido para o time principal, fez sua estreia no duelo com o Liverpool, do Uruguai, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores deste ano.

Desde então, Moscardo tomou conta da posição. De opção no banco de reservas, o volante passou a ser essencial para a formação da equipe e se consolidou no time titular de Luxemburgo. Nas últimas semanas, recebeu sondagem e uma oferta do Chelsea, da Inglaterra, para se transferir para a Europa no próximo ano, que será quando terá 18. Contudo, o Corinthians negou a investida e busca achar uma maneira de manter o jogador por mais tempo no clube.

Moscardo e os demais convocados pelo técnico Ramon Menezes devem se apresentar nos próximos dias para os treinamentos. A equipe olímpica do Brasil fará um período de preparação no Marrocos e enfrentará a seleção local em duas oportunidades, no dia 7 e dia 11 de setembro. A seleção se prepara para a disputa do pré-olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris.

Gabriel Moscardo - Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Lista dos convocados por Ramon Menezes

Goleiros:

Gabriel Grando - Grêmio

Matheus Cunha - Flamengo

Mycael - Athletico

Laterais:

Arthur - Bayer Leverkusen (ALE)

Vinicius Tobias - Real Madrid (ESP)

Abner - Real Betis (ESP)

Wellington - São Paulo

Zagueiros:

Vitão - Internacional

Lucas Halter - Goiás

Robert Renan - Zenit (RUS)

Morato - Benfica (POR)

Meio-campistas:

Gabriel Moscardo - Corinthians

Marlon Gomes - Vasco

Maurício - Internacional

Andrey - Chelsea (ING)

Aleksander - Fluminense

Atacantes:

Lázaro - Almería (ESP)

Marcos Leonardo - Santos

Vitor Roque - Athletico

João Pedro - Brighton (ING)

Igor Paixão - Feynoord (HOL)

Paulinho - Atlético-MG

Bitello - Grêmio