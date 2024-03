A Juventus é mais uma equipe classificada para o Mundial de Clubes de 2025. O time de Turim contou com a vitória do Barcelona sobre o Napoli pelas oitavas de final da Champions League para confirmar sua vaga no torneio que terá os Estados Unidos como sede.

Uma das equipes garantidas para o torneio é o Palmeiras, com quem a Juventus disputou a final da Copa Rio de 1951. À época, o Estadão apontou que havia “excessos ridículos” ao tratar o torneio como Mundial. “Talvez haja êxito econômico, apesar dos pesares. Mas, com ele ou sem ele, é aconselhável, além de honesto, que se mude a denominação do certame, mesmo porque, pelo simples exame da relação dos concorrentes, verifica-se que ele não é dos Campeões e muito menos Mundial...”

Federico Chiesa vibra com gol da Juventus de Turim. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via AP

Ao todo, 32 equipes vão participar do Mundial de Clubes, que foi reformulado pela Fifa a partir de 2025. A competição vai acontecer a cada quatro anos, reunindo os melhores times de cada continente. Restam ainda duas vagas da Europa, três da América do Sul, uma da América do Norte, Central e Caribe, duas da África, duas da Ásia e uma para o campeão da MLS (liga de futebol dos EUA).

Barcelona despacha o Napoli e classifica a Juventus