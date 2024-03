Murilo, do Palmeiras, realiza sonho do pai ao defender a seleção brasileira ‘cabeludo’

“Sempre falei com meu pai que realizaria esse sonho. Vinha buscando esse sonho há muito tempo”, diz Murilo, em entrevista que o zagueiro deu ao Estadão de sua barbearia, na zona oeste de São Paulo, a poucos quilômetros do Allianz Parque e do CT do Palmeiras.

Foi na sala vip do novo empreendimento que ele descobriu que havia sido convocado por Dorival para os amistosos com Inglaterra e Espanha na Europa. O pai chorou e a mulher ligou para avisá-lo da convocação. Ele estava com Mayke, seu companheiro do Palmeiras, quando recebeu a notícia. O lateral e outros atletas do elenco, como Zé Rafael, Rony, Luís Guilherme, Lázaro e Breno Lopes foram no evento de inauguração da barbearia.