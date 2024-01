Napoli x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalação das equipes

Pela primeira vez, o torneio está sendo disputado em formato quadrangular, com os dois melhores da liga nacional e da Copa do país anteriores. Os finalistas desta edição chegaram até a decisão após sucessos contra Fiorentina e Lazio, respectivamente, nas semifinais.

Apesar da disputa pelo título, os Gli Azzurri fazem uma temporada decepcionante, ocupando apenas a nona colocação na Serie A 2023/24. Em contrapartida, a Internazionale vive uma nova fase, sobretudo por conta do artilheiro argentino Lautaro Martínez, com quatro gols nos últimos cinco jogos. Ele também balançou as redes nas duas últimas finais da Supercopa.