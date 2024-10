Neymar só fica atrás de CR7 e Messi em lista de jogadores mais ricos do ano mesmo sem atuar

Neymar completa nesta quinta-feira, 17, um ano sem entrar em campo em uma partida oficial após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e machucar dois meniscos. O brasileiro continua a recuperação no Al-Hilal para sua reestreia e ficou fora das últimas convocações de Dorival Júnior para a seleção brasileira. Mesmo assim, o camisa 10 ainda é um dos jogadores mais valiosos e bem pagos do mundo.

PUBLICIDADE Segundo levantamento da Forbes, Neymar fica atrás somente de Cristiano Ronaldo e Messi na lista de atletas mais bem pagos do mundo. Em 2024, o brasileiro acumulou US$ 110 milhões (R$ 623,7 milhões), sendo que US$ 30 milhões (R$ 170 milhões) vieram de acordos fora de campo, como contratos de patrocínio e publicidade. Isso equivale a 27,2% do montante do jogador. Neymar chegou ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2023, no início da temporada. No entanto, pouco pôde jogar pelo clube – foram apenas cinco partidas, com um gol marcado – antes de se lesionar em partida da seleção brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O contrato é válido até o final da temporada 2024/2025, e o Brasileiro só poderá voltar a atuar pelo Campeonato Saudita em janeiro de 2025, já que não foi inscrito para se recuperar de lesão.

Neymar está há um ano sem atuar profissionalmente por causa de lesão no joelho. Foto: Fayez Nureldine/ AFP

A expectativa inicial, no Al-Hilal e na CBF, era de que Neymar retornasse aos campos em agosto. A estreia, segundo informações da ESPN, pode acontecer nesta segunda-feira, em duelo com o Al-Ain, pela Champions League Asiática. Mesmo assim, isso não fez com que Neymar deixasse de somar com seu contrato: em 2024, ganhou US$ 80 milhões do Al-Hilal (R$ 453,6 milhões).

Cristiano Ronaldo, com US$ 285 milhões (R$ 1,62 bilhão), e Lionel Messi, com US$ 135 milhões (R$ 765,4 milhões), são os únicos atletas que somaram um montante maior do que o de Neymar em 2024. Em comum, o trio não atua mais no futebol europeu, após anos no centro das atenções do continente. Enquanto CR7 está no Al-Nassr, Messi levou seus amigos (como Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets) ao Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.

Outro brasileiro que aparece na lista é Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid. O atacante, favorito à conquista da Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football ao melhor jogador do mundo, somou US$ 55 milhões neste ano (R$ 312 milhões). No início desta temporada, ele foi sondado pelo futebol saudita, com uma proposta salarial de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) por cinco anos de contrato.

À época ele recusou, para permanecer em destaque no Real Madrid e no futebol europeu – e sonhar com a conquista da Bola de Ouro. No entanto, o atacante ficou mexido com a proposta para defender o Al-Ahli. Os ganhos no time merengue o colocam na sétima colocação dos atletas mais bem pagos do mundo.

Publicidade

Além de Neymar e CR7, outros dois jogadores que atuam no Campeonato Saudita (Karim Benzema e Sadio Mané) colocam a competição como sendo a com o maior número de representantes. Kylian Mbappé (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), e dupla do Manchester City, Kevin de Bruyne e Erling Haaland, completam o ranking.

Confira os dez jogadores mais bem pagos do mundo