Neymar e CR7 foram só o começo: entenda por que liga saudita quer Vini Jr. e mais craques

O governo do país – que controla as principais contratações da liga – sinalizou com uma proposta para que o brasileiro do Real Madrid reforce o Al-Ahli e se torne embaixador da Copa do Mundo de 2034, que deverá ser disputada no país do Oriente Médio. O que foi apresentado a ele e seu estafe é um projeto – que envolve o Mundial e com valores salariais na casa de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) por cinco anos de contrato.

É justamente o governo do país que lidera as negociações para tentar a contratação do atacante do Real Madrid. Além do Al-Ahli, clube que Vini Jr. defenderá caso seja contratado, o Al-Nassr, Al Hilal e Al Ittihad são controlados e recebem investimentos do PIF. À exceção do Al-Ahli, os demais já contam com ao menos uma superestrela em seus elencos – Cristiano Ronaldo, Neymar e Karim Benzema, respectivamente.