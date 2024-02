Neymar ganha buquê de flores em seu retorno à Arábia Saudita para recuperação

Neymar sofreu uma grave lesão no dia 17 de outubro de 2023. A ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco impediu que ele pudesse se provar com a principal contratação do futebol saudita para a temporada. Agora, após quatro meses da lesão, o brasileiro está de volta ao país do Oriente Médio.

Na manhã desta segunda-feira, Neymar chegou a Riad, cidade do Al-Hilal, seu clube na Arábia Saudita. O craque foi bem recebido e ganhou até um buquê de flores azuis e brancas, cores do time. Jovens torcedores também ganharam autógrafos do brasileiro.

Neymar volta a Riad e recebe carinho de torcedores sauditas. Foto: Al-Hilal via X

“Bem-vindo de volta a Riad, nosso mágico brasileiro”, publicou o Al-Hilal nas redes sociais. Apesar de comemorar o retorno de Neymar, a verdade é que o clube se virou muito bem sem o craque. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe lidera com folga o Campeonato Saudita.