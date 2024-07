NFL no Brasil: veja onde assistir à partida entre Packers x Eagles

Para assinantes de canais esportivos da TV fechada, a ESPN garantiu os direitos de transmissão do jogo da NFL em setembro. A empresa anunciou que terá equipe de transmissão in loco no estádio para realizar o evento. A emissora é responsável por ter os direitos da NFL em canais fechados do Brasil há 20 anos e também passará o Super Bowl LIX.

Já a CazéTV anunciou que fará transmissão dos jogos da NFL que acontecerem fora dos Estados Unidos, que é o caso do duelo entre Eagles e Packers. O jogo será exibido dentro do canal de YouTube da emissora. Será a primeira vez que a NFL terá seus jogos mostrados em um canal de YouTube brasileiro.