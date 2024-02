A seleção marfinense fez uma campanha bastante turbulenta. Na fase de grupos, passou perto de ser eliminada após perder para Nigéria e Guiné Equatorial e ganhar apenas de Guiné-Bissau. O susto culminou com a demissão do técnico francês Jean-Louis Gasset. Quem assumiu o posto foi o marfinense Emerse Faé. Desde então, os anfitriões fizeram jogos emocionantes e despacharam Senegal, Mali e a República Democrática do Congo.

A Nigéria também chegou ao torneio sob pressão. O trabalho do português José Peseiro era frequentemente contestado. Mas, na Copa Africana de Nações, a seleção conseguiu resultados suficientes para levá-la à final. Na primeira fase, teve empate com Guiné Equatorial e vitórias sobre Costa do Marfim e Guiné-Bissau. No mata-mata, os nigerianos eliminaram Camarões, Angola e África do Sul.