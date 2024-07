‘No va a bajar’: entenda o ‘lema’ de Ramón Díaz, novo técnico do Corinthians

Anunciado como novo treinador do Corinthians nesta quarta-feira, 10, o argentino Ramón Díaz precisou de poucos tempo para dar ao torcedor do Corinthians mais um fôlego de esperança na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Minutos após o clube oficializar sua contratação, as redes sociais já lotaram com uma série de memes envolvendo o técnico e a torcida alvinegra tratou de recuperar o lema de Díaz ‘no va a bajar’.

A frase remete a sua última passagem no Brasil, quando comandou o Vasco na última temporada e também tinha a missão de livrar o clube carioca da queda. Em bom português, a afirmação quer dizer “não vai cair”. A frase foi dita após o empate em 1 x 1 com o Bahia, em Salvador, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Ramón Díaz Foto: Leandro Amorim/Vasco

Ramón Díaz discursou na coletiva de imprensa e cravou que livraria o Vasco do rebaixamento. A frase se tornou marcante já que o treinador concretizou o fato e agora inspira corinthianos que querem ver o clube fora do Z4. Logo após o anúncio, o termo ser tornou um dos mais mencionados no X, antigo Twitter, e surgiu entre as trends do momento na rede.

“Mensagem para todo mundo e para a torcida do Vasco: o Vasco não vai cair, vamos lutar. Façam o que façam, o Vasco não vai cair. Vamos lutar até o fim, façam o que façam”. Ramón Díaz, em coletiva de imprensa, quando era treinador do Vasco