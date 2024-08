Novo Mundial de Clubes com Palmeiras, Flamengo e Fluminense ganha vídeo especial da Fifa; assista

“Imagine uma Copa do Mundo da Fifa para clubes. Uma nova era para o futebol”. É assim que Fifa define a chegada do novo Mundial de Clubes, que será disputado pela primeira vez entre junho e julho de 2025. A entidade máxima do futebol divulgou um vídeo especial da competição, onde ressalta que um dos principais ganhos que o campeonato traz é a inclusão de diversas equipes do mundo.

A Fifa destaca que a competição se baseia em um regulamento justo, onde premia a classificação e participação das equipes mais consistentes ao longo do ciclo entre um Mundial e o outro, tornando-se um campeonato baseado no mérito esportivo apresentado pelos concorrentes. “Apenas os melhores dos melhores competem no Mundial de Clubes da Fifa”, diz o vídeo divulgado.

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa Foto: Reprodução/X via @FIFAcom

O vídeo também relembra como será o formato de disputa da competição. O regulamento é similar ao da antiga Copa do Mundo, onde 32 equipes se classificam e são divididas em oito grupos com quatro times em cada um deles. De cada um dos grupos saem os dois melhores e se classificam para as oitavas, seguindo a sequência padrão de quartas, semis e final. O Mundial será disputado entre 25 de junho e 13 de julho.

Até agora, 30 dos 32 clubes estão com vaga garantida na competição. Por enquanto, os brasileiros são Palmeiras Flamengo e Fluminense, os três últimos campeões da Copa Libertadores. Os outros times brasileiros que estão na briga por uma vaga através do torneio continental são Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, que estão nas quartas da Libertadores deste ano. A 32ª vaga vem do país sede, os EUA, que ainda não informou qual critério será usado para definir seu representante.

No total, são 20 nações participantes até agora do novo Mundial. Além do Brasil, a América do Sul será representada pelos argentinos Boca Juniors e River Plate. Caso a dupla Fla-Flu ou o River sejam campeões da edição deste ano da Libertadores, a vaga será definida via um ranking criado pela Fifa com base no desempenhos dos times sul-americanos nas últimas quatro edições de Libertadores.

Confira os times já classificados para o novo Mundial de Clubes da Fifa em 2025

Conmebol (América do Sul)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Uefa (Europa)

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal

Benfica (Portugal)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

CAF (África)

Al-Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Espérance (Tunísia)

Concacaf (América do Norte e Central)

Monterrey (México)

León (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Pachuca (México)

AFC (Ásia)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes)

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul)

OFC (Oceania)