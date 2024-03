Robinho pode ser preso nesta quarta? Entenda o que pode acontecer com o jogador

Os trechos divulgados mostram Robinho conversando com o amigo Ricardo Falco sobre a noite do crime. Eles discutem sobre os depoimentos que deram para a polícia. As gravações trazem descrições explícitas da cena do abuso e linguagem imprópria. Em uma das gravações, o ex-jogador da seleção brasileira admite que fez sexo com penetração com a vítima. Anteriormente, ele tinha afirmado que só havia ocorrido sexo oral.

Além das gravações telefônicas, a polícia italiana instalou um grampo no carro de Robinho e conseguiu captar outras conversas. Para a Justiça italiana, as conversas são “autoacusatórias”. As escutas exibem um diálogo entre o jogador e um músico, que tocou naquela noite na boate e avisou ao atleta sobre a investigação.