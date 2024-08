Olimpíadas 2024: Marta chora, descarta jogar Copa no Brasil e fala em ‘resgate de orgulho’

“Não vai ter uma Cristiane, uma Formiga, no Brasil para sempre”, exclamou, emocionada, em 2019, após eliminação na Copa do Mundo, diante da França. A frase, de cinco atrás, se relaciona com o presente. Pela primeira vez, o Brasil começou uma final olímpica sem nenhuma das três, mas com Gabi Portilho, Ludmila e Lorena. Com novos nomes para guiar o futuro do Brasil.

Se realmente não mudar de opinião, ficam as última memórias de Marta na Olimpíada e com a camisa da seleção brasileira. “Muito cedo para falar qualquer. A Marta pode qualquer coisa”, diz Arthur Elias, à CazéTV, logo após a conquista. A emoção, ao receber a terceira medalha de prata, dá esse sentido, que lembra da mesma sensação de quando ganhou a primeira oportunidade com a Amarelinha, em 2002. E 22 anos depois, a camisa 10 abre espaço para a nova geração brasileira do futebol feminino.