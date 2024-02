Palmeiras: Allianz Parque tem fotos de troca do gramado vazadas; veja imagens

O último jogo do Palmeiras no Allianz Parque foi contra o Santos, em 28 de janeiro. Pouco depois da partida, o clube comunicou que não jogaria mais no estádio até que o gramado fosse reparado. As condições ruins do campo foram o motivo apontado para uma lesão do meia Giuliano, do Santos. Bruno Rodrigues, atacante do time, já havia se lesionado pela mesma razão, contra a Inter de Limeira.

A WTorre informou ao Estadão que não há um prazo determinado para completar o procedimento de troca o termoplástico, material que superaquece e causa problemas no campo. Os trabalhos começaram na semana passada. A Soccer Grass, responsável pela instalação e manutenção, também instalou a grama da Academia de Futebol. Devido ao descontentamento com a situação, o Palmeiras rompeu o contrato comercial com a empresa referente ao CT.