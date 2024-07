Envolvido na maior venda da história do futebol brasileiro, o garoto, que defenderá o Chelsea depois do Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano que vem, foi às redes em linda finalização de canhota nos acréscimos do primeiro tempo e deixou Rony à vontade para definir o resultado no início da etapa final. O time foi pressionado e conquistou a vitória também graças às defesas de Weverton e à deficiência do Bahia nas conclusões.

O resultado positivo em casa levou de volta o Palmeiras à vice-liderança do Brasileirão, mas foi por um tempo curto. O time tem os mesmos 30 pontos do Botafogo e está na terceira posição, abaixo do rival carioca, por ter saldo de gols inferior. O líder é o Flamengo, que tem 31 pontos e tropeçou na rodada ao empatar com o Cuiabá em casa.