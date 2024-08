O Palmeiras expulsou do seu quadro de associados o homem que exibiu a genitália a uma torcedora rival durante a partida contra o Botafogo, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O clube utilizou-se das câmeras de monitoramento do estádio e do sistema de biometria facial para identificar a identidade do torcedor. Os dados coletados serão enviados à Polícia Civil.

Ao Estadão, o clube informou que o torcedor fazia parte do Avanti, programa de sócio-torcedor do Palmeiras. Ele já está impedido de adquirir qualquer ingresso em jogos do Palmeiras como mandante. Segundo apurou a reportagem, o homem tem 41 anos de idade. O clube está em contato com a torcedora botafoguense, vítima de assédio nas arquibancadas do Allianz Parque, para prestar o suporte necessário.

As informações fornecidas pelo clube serão coletadas pela 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), que instaurou inquérito para apurar o caso. Desde quarta-feira, o Palmeiras trabalha junto com a Polícia Civil no caso. “A Polícia Civil investiga o crime de importunação sexual ocorrido no estádio Allianz Parque. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa). Outros detalhes serão preservados em razão da natureza da ocorrência”, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

Torcedor do Palmeiras foi flagrado fazendo gesto obsceno no Allianz Parque. Foto: Reprodução/Twitter

O vídeo foi registrado por torcedores do Botafogo nesta quarta-feira, durante duelo com o Palmeiras pela Copa Libertadores. Nele, é possível ver o rosto do torcedor, assim como trocas de xingamentos e gestos ofensivos entre botafoguenses e palmeirenses, separados pela divisória entre os dois setores da arquibancada. Em um determinado momento, o homem em questão abaixa parcialmente a calça e exibe a genitália. O Botafogo também se pronunciou sobre o caso, em nota oficial, na qual classifica o ato como "uma cena desprezível e que precisa ser extinta da sociedade" e não responsabiliza o Palmeiras pelo ocorrido.

“O respeito às mulheres e o combate a todas as formas de preconceito são princípios inegociáveis para o Botafogo, que tem aproveitado o Agosto Lilás para reforçar o debate e promover ações que tornem o futebol mais inclusivo e seguro para o público feminino”, diz o comunicado.

“O Clube está prestando suporte à vítima desde o ocorrido através de representantes que a acompanharam em todo o processo de denúncia no estádio e na delegacia. O episódio também será relatado à Conmebol, ciente de que tal torcedor não representa a instituição Palmeiras, a quem reforçamos nossos laços de elevada estima”, conclui.