Palmeiras x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após um mês, o Palmeiras volta a jogar no Allianz Parque nesta quarta-feira, às 21h30, e terá pela frente um confronto crucial na busca pelo segundo título consecutivo do Campeonato Brasileiro. Diante do lanterna América-MG, pela 36ª rodada do torneio nacional, o time alviverde sabe que não pode tropeçar para não correr o risco de perder a condição de única equipe que depende apenas de suas forças para erguer a taça.

Sem poder contar com os suspensos Abel Ferreira e João Martins, o principal auxiliar do técnico, no banco de reservas, o Palmeiras deve ser comandado pelo também português Vitor Castanheira. Nas arquibancadas, o apoio será total, mas dentro de campo há condições preocupantes. O empate heroico contra o Fortaleza deixou fissuras na equipe. O zagueiro Gustavo Gómez foi expulso e não pode jogar contra o América-MG. Opção para o setor, Luan ainda se recupera de lesão e é dúvida. Mayke, que vinha sendo utilizado como ala na direita, também está suspenso.

Abel terá de se esforçar para encontrar soluções. Uma opção é mudar a configuração tática, abrindo mão dos três defensores e retornando ao sistema com dois zagueiros e dois laterais. Para arrancar o empate com o Fortaleza, o treinador foi arrojado e colocou quatro atacantes ao mesmo tempo. Se precisar ousar novamente, o português o fará. Caso decida manter o esquema, Garcia, Naves e Vanderlan, garotos formados na base, devem ganhar oportunidade na equipe titular.

Palmeiras e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

O Palmeiras vai encontrar o América-MG já rebaixado. O América-MG tem bons jogadores do meio para frente e que têm despertado interesse de equipes grandes do País. O Palmeiras deve ficar atento a Juninho, ao meia argentino Emmanuel Martínez e ao atacante uruguaio Gonzalo Mastriani.

PALMEIRAS x AMÉRICA-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 29/11 (quarta-feira).

: 29/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30 (horário de Brasília).

: 21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS x AMÉRICA-MG AO VIVO

Globo (para todo o Brasil, exceto RJ, ES, PI, RN e a cidade de Juiz de Fora-MG)

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo e Naves (Vanderlan); Garcia (Luan), Richard Ríos, Zé Rafael e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Vitor Castanheira (auxiliar).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG

AMÉRICA-MG: Jori; Daniel Borges, Éder, Júlio e Marlon; Lucas Kal, Emmanuel Martínez e Juninho; Everaldo, Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PALMEIRAS E AMÉRICA-MG

