Onde Beraldo vai jogar? O que se sabe sobre a venda do zagueiro do São Paulo

Lucas Beraldo tem 20 anos e desponta como um dos melhores zagueiros formados no Brasil nos últimos anos. Campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, o defensor mostrou estilo e mentalidade compatíveis com um atleta que se projeta para o mercado europeu e futuro da seleção brasileira. Em sua primeira temporada no time titular do São Paulo, Beraldo despertou a atenção do futebol europeu e deve ter o Velho Continente como destino em 2024. O clube do Morumbi admite negociar o atleta desde que receba uma boa quantia em milhões de euros.

Três times demonstraram interesse em contratar Beraldo já nesta janela de transferência: Zenit, da Rússia, Leicester City, da Inglaterra, e o Paris Saint-Germain, da França. A dimensão do clube parisiense, além dos valores ofertados ao São Paulo, tornam a equipe de Kylian Mbappé a favorita para comprar o zagueiro tricolor.

Beraldo em ação no jogo entre São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão. Foto: Carla Carniel/ Reuters

O PSG deve formalizar nos próximos dias uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) pelo jogador e ainda uma bonificação por performance e números alcançados. Se aceitar a negociação com o time francês, Beraldo deve encontrar em Paris o zagueiro Marquinhos, titular da seleção brasileira, e que pode contribuir para a sua formação.

Recentemente, o São Paulo recusou oferta do Zenit, de São Petersburgo, de 18 milhões euros (R$ 96,3 milhões). No time russo, Beraldo poderia encontrar outros brasileiros, mas esportivamente há prejuízos notórios, uma vez que os clubes do país de Vladimir Putin não podem participar de torneios continentais, como a Champions League, por causa da guerra com a Ucrânia.

Já o PSG ainda está na disputa da competição europeia e vai jogar as oitavas de final diante da Real Sociedad, com chances reais de seguir adiante. O grande desafio seria lutar pela titularidade. A disputa seria intensa com Marquinhos, Danilo Pereira, Škriniar e outros atletas que podem ser improvisados no setor pelo técnico Luis Enrique.

O Leicester City, por sua vez, ensaia uma oferta superior à do Zenit, mas os números podem não convencer Beraldo e o o próprio São Paulo. O time campeão inglês da temporada 2015/16 está na Segunda Divisão e isso já é um problema. O jogador ficaria escondido na Inglaterra. Lidera a competição, é verdade, mas a visibilidade é inferior. Se optar por ir ao Leicester, Beraldo faria um caminho semelhante ao de Gabriel Sara, que trocou o São Paulo pelo Norwich, também da divisão de acesso da Inglaterra.

Em 2023, Beraldo atuou em 48 jogos, sendo reserva em apenas um deles, logo no início da temporada, quando Rogério Ceni ainda era o treinador do São Paulo. Com a confiança de Ceni, Dorival Júnior e da torcida, o zagueiro se tornou um dos símbolos da retomada tricolor rumo ao título inédito da Copa do Brasil. O clube precisa de dinheiro e o presidente Julio Casares insinuou recentemente que o ano ainda não acabou. Em caso de negociação, Dorival vai precisar de outro jogador para a posição.