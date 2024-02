Irmão de Pedro, do Flamengo, é assaltado e jogador tem carro roubado no Rio

Victor Guilherme, irmão do atacante Pedro, do Flamengo, foi assaltado na madrugada desta sexta-feira, dia 16, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu quando o ele se dirigia ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, mais conhecido como Galeão, para buscar o jogador do time rubro-negro.

PUBLICIDADE “Galera, infelizmente assaltaram meu irmão na Linha Vermelha nessa madrugada. Levaram meu carro e todos os pertences dele. Quem tiver informações sobre o carro, só mandar por DM”, escreveu Pedro em publicação nas redes sociais, ressaltando que Victor passa bem apesar do susto. O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada. Os bandidos efetuaram disparos contra o carro de Pedro, e Victor saiu do automóvel com as mão para alto. Ele foi agredido e teve os pertences roubados. O irmão do atacante do Flamengo contou com a ajuda de um motoqueiro que testemunhou o ocorrido.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Pedro, do Flamengo, marcou três gols na vitória sobre o Bangu. Irmão do atacante foi assaltado horas depois. Foto: Marcelo Cortes/CRF

Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVe) foi acionado ao local para a ocorrência do roubo. Victor foi a uma delegacia da região registrar a ocorrência e depois foi até o aeroporto se encontrar com Pedro. O carro do jogador, um Land Rover Defender cinza, ainda não foi encontrado.

Pedro esteve em campo nesta quinta-feira e anotou todos os gols do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, pelo Campeonato Carioca. A partida foi realizada em Aracaju, no Sergipe. Com a vitória, o time rubro-negro ultrapassou o Fluminense e chegou ao topo da tabela da Taça Guanabara.

Pedro fez publicação sobre assalto ao irmão nas redes sociais Foto: Reprodução/@pedroguilherme

Quanto custa uma Land Rover Defender?

O modelo carro de Pedro roubado por bandidos possui quatro versões de carroceria, com preços variando entre R$ 665 mil e R$ 900 mil. A versão mais cara do veículo teve a comercialização iniciada no País há cerca de um ano, com acomodação para oito pessoal. O automóvel se destaca pelo acabamento robusto e um conjunto de tecnologias avançadas.