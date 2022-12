Pelé e Maradona viveram eterna disputa; veja vídeo de uma tabelinha entre eles

Quem é o melhor jogador da história, Pelé ou Diego Maradona? Embate aconteceu por mais de três décadas entre dois ídolos que eram opostos em quase tudo. O Rei do Futebol deixou o mundo na última quinta-feira, 29, em decorrência de complicações de um câncer de cólon. Maradona, por sua vez, morreu em 25 de novembro de 2020, vítima de uma parada cardíaca.

Apesar da rivalidade criada principalmente entre fãs e jornalistas, a relação entre Pelé e Maradona passou por momentos bonitos, de reverência mútua. Um dos momentos mais lembrados da boa relação entre os gênios do futebol se deu quando o ídolo argentino, já aposentado dos gramados, se tornou apresentador de TV com o talk show “La Noche del Diez”.

Em 2005, Maradona convidou o Rei do Futebol ao seu programa, no encontro que ficou conhecido de quando Deus e Rei se encontraram. E Diego não escondeu a admiração que tinha por Pelé. Os dois chegaram inclusive a bater bola na atração, em imagens que se eternizaram na internet.

A los 82 años acaba de fallecer la gran leyenda de Pele.



🎥En este video podrán observarlo jugando al futbol con Diego Maradona en "La Noche del Diez" (2005)



El futbol de luto. QEPD crack.pic.twitter.com/O8J3J2g4F0 — Locos x un Gol (@locosxungol) December 29, 2022





Três títulos mundiais contra o campeão de 1986

Pelé disputou quatro Copas do Mundo e conquistou três títulos, em 1958, 1962 e 1970, um recorde. Tinha apenas 17 anos quando venceu o primeiro Mundial, com direito a seis gols (dois deles na final), na primeira vitória do Brasil. Em 1962, o ‘Rei’ sentiu uma lesão na segunda partida, mas em 1970 alcançou a consagração absoluta, no auge do futebol arte em uma equipe que é considerada a melhor da história do futebol.

Maradona, que não foi convocado para a Copa de 1978, vencida em casa pela Argentina, e discreto no Mundial de 1982, brilhou em 1986: conquistou o torneio praticamente sozinho, com direito a uma atuação histórica contra a Inglaterra, nas quartas de final, com “o gol do século” e a famosa “mão de Deus”.

Diego Maradona ao lado de Pelé

Camisa 10 contra Camisa 10

Os dois transformaram a camisa 10 no uniforme mais emblemático do futebol: Pelé a usou de 1956 a 1977 e Maradona, de 1976 a 1997. O brasileiro tem números estratosféricos: 1281 gols em 1363 partidas, entre clubes e a Seleção. Com o uniforme do Brasil, é o principal artilheiro, com 77 gols em 92 partidas.

Maradona era mais armador das jogadas, mas com uma liberdade de movimentação quase absoluta. Marcou 345 gols em 692 partidas.

O bom aluno versus o rebelde

Pelé sempre passou uma imagem positiva, sem escândalos e defendeu apenas dois times na carreira: Santos (1956-1974) e Cosmos de Nova York (1975-1977). Maradona passou por sete clubes, com altos e baixos, dentro e fora de campo, incluindo o episódio que marcou o fim de sua carreira: o escândalo de doping pelo consumo de cocaína.

O brasileiro foi ministro dos Esportes e sempre foi mais próximo às instituições. Chorou de emoção em 2013, quando a Fifa lhe entregou uma Bola de Ouro honorária. O argentino nunca escondeu a simpatia por políticos cubanos ou venezuelanos e criticou a Fifa durante anos após sua suspensão em plena Copa do Mundo de 1994. “Cortaram as minhas pernas”, disse na época.

Em meio a esta dicotomia, os dois dividiram o título de melhor jogador do século XX, concedido no ano 2000: Pelé para a Fifa, Maradona para o público.

Pelé e Maradona participam de jogo festivo em Paris + 1

Duelo de egos

Eu sou o melhor: longe da modéstia, os dois gênios reivindicam o posto de melhor da história, em uma disputa que inclui a rivalidade entre os dois países. Maradona gosta de criticar o brasileiro. Já afirmou que Pelé pertence ao “museu” e ironizou sua proximidade com as instituições.

Pelé sempre recorda seus números e lembra que venceu três Copas do Mundo, contra uma do argentino. Também já disse que por seu consumo de drogas, Maradona “não é um exemplo” para os jovens. Os dois são os favoritos em seus países, mas a adoração a Maradona na Argentina é muito maior do que os elogios que Pelé recebe no Brasil.

Na Copa do Mundo de 2014, os argentinos cantavam “Maradona é maior que Pelé”, enquanto os brasileiros respondiam com “Mil gols, mil gols só Pelé... Maradona cheirador”.