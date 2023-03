Piqué e Clara Chía podem viver relação poliamorosa, diz imprensa espanhola; entenda

Desde seu término com a cantora Shakira, o relacionamento de Gerard Piqué com Clara Chía, que teria sido pivô da separação, movimenta as redes sociais. Dois meses após revelar seu novo affair nas redes sociais, o ex-zagueiro do Barcelona pode estar experienciando um relacionamento aberto com sua namorada. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol La Vanguardia

No Instagram pessoal de Clara, reativado neste mês após diversos ataques sofridos e que conta com apenas 175 seguidores, é possível observar que a jovem segue páginas que divulgam a ciência por trás de relacionamentos não-monagâmicos - no qual há apenas um parceiro sexual. Clara segue pouco mais de 170 contas na plataforma. Na última década, o poliamor e as relações não-monogâmicas e abertas cresceram ao redor do mundo. Aos 36 anos, Piqué viveu durante 12 anos um relacionamento mais tradicional com Shakira. Casados, tiveram dois filhos - Sasha, oito anos, e Milan, 10.

O poliamor muitas vezes significa ter diversos relacionamentos sérios ao mesmo tempos. Já os relacionamentos abertos são frequentemente associados às pessoas que têm um parceiro principal, mas podem ter outras relações mais casuais, principalmente sexuais, com outras pessoas.

Uma das páginas que Clara segue no Instagram é a “The Poly Spot”, com mais de quatro mil seguidores. A página, com seu conteúdo na língua espanhola, já produziu mais de 100 publicações sobre temas relacionados ao poliamor ao longo dos últimos anos. A ideia do perfil é desmistificar alguns conceitos gerais sobre o tema.

POLÊMICA SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana. O novo casal já estaria pensando em casamento. O assunto tomou conta da Espanha. Ainda em janeiro, repercutiu nas redes um vídeo publicado por Shakira cantando a música “Kill Bill”, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música “Shakira BZRP Music Sessions 53″, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”. A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.