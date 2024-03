PM é preso por dar ‘carteirada’ para assistir ao jogo do Vasco em São Januário

Com o resultado, o Vasco terminou a primeira fase com 22 pontos e garantiu o terceiro lugar geral. Já o Nova Iguaçu avançou para o segundo lugar do Estadual com 24 pontos, após vencer o Volta Redonda. As equipes vão se enfrentar no Maracanã no próximo domingo, dia 10, na semifinal.

O próximo jogo do Vasco é na quinta-feira, dia 7, às 20h, contra o Água Santa pela segunda rodada da Copa do Brasil.