Portugal x França na Eurocopa: onde assistir ao vivo e escalação das seleções

Portugal e França duela por uma vaga nas semifinais da Eurocopa na tarde desta sexta-feira, 5, às 16h, em Volkspark, Hamburgo, Alemanha. A partida coloca frente a frente dois dos maiores jogadores da atualidade, Kylian Mbappé do lado francês e Cristiano Ronaldo com os portugueses. A disputa chama atenção não só pelo alto nível técnico da dupla, mas pela relação criada no mundo do futebol.

Mbappé é grande fã do craque português e declarou na coletiva de imprensa pré jogo que seria uma honra enfrentar o jogador mais uma vez dentro de campo. Na história, CR7 e Mbappé se enfrentaram duas vezes, ambas terminando empatadas.

Portugal e França se enfrentam valendo vaga nas semifinais da Eurocopa Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Do lado português, a equipe comandada por Roberto Martínez tem o goleiro Diogo Costa em grande fase após defender três pênaltis na disputa contra Eslovênia, que deu a vaga na próxima fase. A equipe não tem desfalques para o jogo desta sexta, mas conta com nomes importantes pendurados, como o próprio Cristiano Ronaldo. Além dele, João Cancelo, João Palhinha, Rúben Neves, Francisco Conceição e Pedro Neto estão na mesma situação. A torcida cria a expectativa de finalmente ver Cristiano Ronaldo balançar as redes pela primeira vez nesta Eurocopa. Na França, o técnico Didier Deschamps não terá à disposição Rabiot, que cumpre suspensão. Mbappé já anotou um gol, marcado em cobrança de pênalti diante da Polônia na última rodada da fase de grupos. O camisa 10 também está pendurado no jogo de hoje, assim como Griezmann, Dembélé e Tchouaméni.

Vale lembrar que os cartões, após a disputa das quartas de final, são zerados para as semis e final da competição.

PORTUGAL X FRANÇA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROCOPA

Data: 05/07/2024

05/07/2024 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Volkspark, Hamburgo, Alemanha

ONDE ASSISTIR A PORTUGAL X ESPANHA AO VIVO:

Cazé TV (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE PORTUGAL

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; João Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. Técnico: Roberto Martínez

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FRANÇA

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Thuram, Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

