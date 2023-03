Portugal x Liechtenstein: onde assistir, horário e escalação das equipes

Portugal e Liechtenstein se enfrentam hoje, 23, às 16h45 (horário de Brasília), em jogo da primeira rodada da fase eliminatória da Eurocopa 2024. O confronto, válido pelo Grupo J, ocorrerá em Lisboa, em Portugal, no estádio José Alvalade.

O jogo marca a estreia do treinador Roberto Martínez, ex-técnico da Bélgica, sob o comando da seleção portuguesa. Após nove anos treinando o time, Fernando Santos deixou a equipe após a eliminação para o Marrocos na Copa do Mundo de 2022. A partida também marca a volta de Cristiano Ronaldo aos gramados europeus desde que o português se transferiu para o Al-Nassr da Arábia Saudita.

Portugal e Liechtenstein se enfrentam em jogo da primeira rodada da fase eliminatória da Eurocopa 2024. Foto: Arte/Estadão

Já Liechtenstein busca quebrar um incômodo tabu contra Portugal. De sete jogos disputados entre as duas nações, a equipe comandada por Rene Pauritsch jamais ganhou, tendo perdido seis confrontos e empatado um. Na última Liga das Nações, Liechtenstein terminou a competição com 0 pontos, sendo o país com pior desempenho do torneio.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Lisboa, Portugal.

ESTÁDIO: José Alvalade.

DATA: 23 de março de 2023.

HORÁRIO: 16:45 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Antonio Silva e Guerreiro; Rúben Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; João Félix, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Liechtenstein: Buchel; Yildiz, S. Wolfinger, M. Wolfinger, Hofer e Traber; Hasler, Sele, Luchinger e Weiser; Frick. Técnico: Rene Pauritsch.

ARBITRAGEM

Árbitro: Espen Eskås

Assistente 1: Jan Erik Engan

Assistente 2: Isaak Elias Bashevkin

Árbitro de vídeo (VAR): Juan Martínez Munuera

ÚLTIMOS RESULTADOS

10/12 - Marrocos 1 x 0 Portugal - Copa do Mundo - Quartas de final.

16/11 - Gibraltar 2 x 0 Liechtenstein - Amistoso Internacional.