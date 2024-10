Paris Saint-Germain e Estrasburgo se enfrentam na tarde deste sábado, às 16h (horário de Brasília), em Paris, França, pela oitava rodada do Campeonato Francês. O PSG é o vice-líder com 17 pontos, dois a do Monaco, primeiro colocado com 19. Caso vença a partida o clube de Paris tem chances de chegar à liderança nesta rodada. O Estrasburgo, por sua vez, é o sétimo colocado com 10 pontos, quatro a menos do que o Reims, em quarto lugar. A vitória é importante para aproximar o clube na briga pelo G4.

O PSG ainda não perdeu na competição e tem cinco vitórias e dois empates em sete jogos. O fator casa pode ser um diferencial para a equipe que venceu todos o jogos ao lado de sua torcida. O time tem o melhor ataque da competição, com 21 bolas na rede. A equipe também tem uma das melhores defesas, com apenas seis gols sofridos.

PSG x Estrasburgo no Campeonato Francês: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

O Estrasburgo, por sua vez, para alcançar a uma posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões vai ter que fazer algo inédito no campeonato, vencer fora de casa. Até o momento foram três jogos: dois empates e uma derrota. Em toda a competição a equipe disputou sete partidas, ganhou duas, empatou quatro e perdeu uma.

PSG X ESTRASBURGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO FRANCÊS

Data : 19/10/2024

: 19/10/2024 Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Local: Parc des Princes, em Paris, na França

ONDE ASSISTIR PSG X ESTRASBURGO AO VIVO

CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves (Fabián Ruiz); Dembélé, Asensio e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ESTRASBURGO

ESTRASBURGO: Petrovic; Mwanga, Sow, Sylla e Diego Moreira; Lemaréchal e Andrey Santos; Bakwa, Diarra e Nanasi; Emegha. Técnico: Liam Rosenior.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PSG E ESTRASBURGO