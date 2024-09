PSG x Rennes na Ligue 1: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Sem as estrelas que marcaram o elenco nas últimas temporadas, o Paris Saint-Germain tem como grande objetivo conquistar títulos e se destacar na temporada 2024/25 com um time mais coletivo e com diversos protagonistas. Até aqui, o desempenho tem sido satisfatório, já que lidera a Ligue 1 na França e estreou com vitória na Champions League - mesmo com um gol após frango do goleiro do Girona.

Para dar sequência à boa fase que acompanha o clube neste começo de temporada, o PSG entra em campo nesta sexta-feira contra o Rennes pela 6ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 16h (horário oficial de Brasília) no Parque dos Príncipes, na capital francesa.

Paris Saint-Germain x Rennes Foto: Arte/Estadão

O técnico Luis Henrique segue com alguns desfalques por lesão e não poderá contar com o lateral Lucas Hernández e o atacante Gonçalo Ramos, recentemente lesionados. O defensor Kimpembé segue em tratamento no departamento médico e não é opção. Para esse jogo, o técnico espanhol avalia se colocará em campo, ou não, nomes como os meias Vitinha e Marco Asensio e o goleiro Gianluigi Donnarumma. Na próxima semana acontecerá a segunda rodada da Liga dos Campeões e o PSG tem confronto difícil contra o Arsenal fora de casa, em Londres. Por isso, há a possibilidade de um time misto ser escalado nesta sexta.

No time visitante, técnico Julien Stéphan terá a ausência de Alemdar, além da possibilidade de não escalar Gómez e Jota também por problemas físicos. O Rennes é o atual oitavo colocado com sete pontos conquistados.

PSG X RENNES: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGUE 1

Data: 26/09/2024.

26/09/2024. Horário: 21h30 (de Brasília).

21h30 (de Brasília). Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

ONDE ASSISTIR A PSG X RENNES AO VIVO PELA LIGUE 1

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Safonov (Donarumma); Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves, Fabián Ruiz; Dembélé, Kolo Muani, Barcola. Técnico: Luis Henrique.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RENNES

Rennes: Mandanda; Ostigard, Wooh, Seidu; Assignon, Matusiwa, Santamaria, Truffert; Gronbaek, Kalimuendo, Blas. Técnico: Julien Stéphan.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PSG E RENNES