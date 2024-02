PSV x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalação das equipes

PSV e Borussia Dortmund começam a decidir, às 17 horas (de Brasília) desta terça-feira, dia 20, uma das vagas nas quartas de final da Champions League. Os dois times se enfrentam no Philips Stadion, na cidade holandesa de Eindhoven, pela rodada de ida das oitavas, e tentam construir vantagem para o jogo de volta, marcado para dia 13 de março, no Signal Iduna Park.

O time holandês, atual líder de seu campeonato nacional, chegou ao mata-mata do torneio europeu ao terminar a primeira fase como vice-líder do Grupo A, com nove pontos contra 14 do líder Arsenal. Já a equipe de Dortmund, quarta colocada do Campeonato Alemão, avançou na primeira posição do Grupo F, com 11 pontos, acima do PSG, que fez oito pontos e ficou com o segundo lugar - a chave ainda tinha Milan e Newcastle.

PSV e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, pela rodada de ida das oitavas de final da Champions League. Foto: Arte/Estadão

PSV X BORUSSIA DORTMUND: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

DATA: 20/02 (terça-feira).

20/02 (terça-feira). HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Philips Stadion, em Eindhoven, Holanda.

ONDE ASSISTIR PSV X BORUSSIA DORTMUND AO VIVO

Space (TV fechada).

(TV fechada). HBO (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE PSV X BORUSSIA DORTMUND

PSV - Wálter Benítez; Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli e Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Hirving Lozano e Johan Bakayoko; Luuk de Jong. Técnico: Peter Bosz.

Wálter Benítez; Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli e Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Hirving Lozano e Johan Bakayoko; Luuk de Jong. Peter Bosz. BORUSSIA DORTMUND - Gregor Kobel; Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule e Ian Maatsen; Emre Can, Marco Reus, Marcel Sabitzer, Julian Brandt e Jadon Sancho; Niclas Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PSV X BORUSSIA DORTMUND