Outros dois nomes, com diferença de oito dias em longevidade, completam o top 3. Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e Christian Streich, do Freiburg, estão há mais de 12 anos no comando de suas respectivas equipes. Duas vezes vice-campeão da Champions League com o clube espanhol, o argentino Simeone já balançou algumas vezes no cargo ao longo dos anos, mas continua como um dos maiores nomes da história do Atletico de Madrid. Ele tem um dos melhores salários do continente.

Depois de Klopp, Gian Piero Gasperini, da Atalanta, aparece no ranking. Contratado para iniciar a temporada de 2016/2017 pelo clube italiano, o treinador encantou o mundo na campanha da equipe na temporada 2019/2020, quando alcançou as quartas de final da Champions League e um terceiro lugar no Campeonato Italiano.