Quem é Arthur Cabral? Alvo do Corinthians foi esnobado por Palmeiras e teve boas passagens na Europa

O atacante Arthur Cabral, que atualmente joga no Benfica, é o novo alvo do Corinthians no mercado de transferência de meio de ano. O jogador de 26 anos interessa o clube paulista, que está negociando a contratação do brasileiro com o clube português.

Essa não é a primeira vez que o time alvinegro tenta contratar o atleta. Em 2022, quando ele atuava pelo Basel, da Suíça, o Timão demonstrou interesse no atacante, mas acabou não concretizando a compra. Cabral chegou ao Benfica no ano passado e, na última temporada, disputou 43 partidas. O atleta custou 20 milhões de euros aos cofres português e marcou 11 gols.

Em 2021, Arthur Cabral foi convocado para a seleção brasileira após boas atuações por Basel e Fiorentina Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Natural de Campina Grande, na Paraíba, o atacante iniciou sua carreira no Ceará. Em 2018, foi um dos grandes destaques do clube, sendo o artilheiro da Copa do Nordeste e um dos principais responsáveis pela reação da equipe cearense que salvou o time do rebaixamento. O bom futebol apresentado por Cabral chamou atenção do Palmeiras, que o contratou em 2019. No clube alviverde, no entanto, o jogador teve poucas chances na equipe titular e acabou sendo emprestado para o Basel. Na Europa, fez duas ótimas temporadas na Suíça. Na temporada 2020/2021, foi o brasileiro que mais balançou as redes em jogos válidos pelas ligas europeia: 20 em 35 jogos.

As boas atuações chamaram atenção de Tite, que o convocou para a seleção brasileira e da Fiorentina, que o contratou em 2022. Na Liga Conferência da temporada de 2022/23, o brasileiro foi artilheiro da competição, marcando 7 gols durante o torneio. Atualmente, Cabral é o terceiro maior artilheiro da história do torneio.

Em 2023, foi contratado pelo Benfica, mas não conseguiu conquistar a titularidade na equipe portuguesa. Para piorar, o brasileiro acabou se envolvendo em uma polêmica após xingar os torcedores do próprio clube ao final de uma partida do Campeonato Português. O atacante se desculpou pelo ocorrido, mas a situação não foi totalmente esquecida pela torcida portuguesa. Considerando tudo isso, o Benfica parece mais do que disposto em negociar Cabral.