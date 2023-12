Quem é Gabriely Miranda, modelo e namorada do atacante Endrick, do Palmeiras?

Bicampeão brasileiro, Endrick, aos 17 anos, já atingiu um patamar de craque no futebol nacional, e é observado com muita atenção na Espanha, para onde vai em junho, quando se apresenta ao Real Madrid. Nesta quinta-feira, dia 7, o garoto foi premiado na 54ª edição do prêmio Bola de Prata, realizada pelos canais ESPN, com o troféu de revelação do Campeonato Brasileiro de 2023. Na cerimônia, ele apareceu, pela primeira vez publicamente, na companhia da namorada Gabriely Miranda, de 20 anos. Na mesma semana, o atacante marcou o gol do 12º título brasileiro do Palmeiras, em empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.

Palmeirense, a modelo e influenciadora soma mais de 150 mil seguidores no Instagram. Antes mesmo de dar início ao seu relacionamento com Endrick – eles começaram a namorar, segundo o atacante, em 29 de outubro deste ano, após a vitória do Palmeiras sobre o Bahia, por 1 a 0 –, Gabriely já aparecia com frequência aos jogos do clube no Allianz Parque. Em 2023, a modelo foi em três partidas: contra o São Paulo, pela Copa do Brasil; Deportivo Pereira, na Libertadores; e novamente diante do São Paulo, desta vez pelo Brasileirão, em partida que terminou em 5 a 0 para o time alviverde.

“Parabéns amor, Deus abençoe todos teus caminhos. Você merece”, escreveu a modelo em seu Instagram após a premiação da Bola de Prata, em foto ao lado de Endrick. Agenciada pela E Model, Gabriely já posou para diversas marcas de roupas, de óculos, joias e artigos esportivos. Em novembro, quando torcedores e fãs de Endrick especulavam sobre o possível relacionamento do casal, ela tinha pouco mais de 40 mil seguidores nas redes - aumentou esses números em mais de 200% em um mês.

Assim como o namorado, a modelo adota uma postura mais reservada nas redes. Apesar de ter um perfil profissional com mais de 150 mil seguidores, também tem uma conta reservada apenas para amigos e familiares. Desde que iniciou o relacionamento com o craque palmeirense, Gabriely o acompanha em sua carreira profissional. No último mês, esteve no Maracanã para a partida entre Brasil e Argentina, quando ele entrou no segundo tempo da derrota por 1 a 0.

“Ela está bem com a minha família. Se mamãe não aprovasse, creio que não estaríamos juntos”, disse o atacante em entrevista coletiva nesta sexta-feira, dia 8. Gabriely seguia os familiares de Endrick no Instagram, antes mesmo do relacionamento entre os dois ser “oficializado”. Se tudo der certo, em junho ela estará com ele na Espanha.