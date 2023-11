Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Barcelona encara o Rayo Vallecano neste sábado, às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madri, pela 14ª rodada da LaLiga (Campeonato Espanhol). O equipe catalã está na terceira colocação, com 30 pontos, e busca uma vitória para encostar no líder Girona, que tem 34 e surpreende na ponta da competição. Com campanha mais modesta, o Rayo é somente o décimo colocado, com 18, a dez go G-4.

Após de vencer o Alavés, por 2 a 1, o Barcelona deve ter retornos importantes para o duelo deste sábado. O técnico Xavi deve ter os retornos do lateral espanhol João Cancelo e do atacante português João Félix. O time catalão não vence o Rayo pelo campeonato nacional desde a temporada 2020/21. De lá para cá, são três vitórias da equipe de Madri e um empate.

Rayo Vallecano e Barcelona se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

RAYO VALLECANO E BARCELONA: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 25/11 (quinta-feira).

: 25/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 10h (horário de Brasília)

: 10h (horário de Brasília) LOCAL: Estádio de Vallecas, em Madri, na Espanha.

ONDE ASSISTIR RAYO VALLECANO E BARCELONA AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

DirecTV Go (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE RAYO VALLECANO E BARCELONA

RAYO VALLECANO : Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico : Tite.

: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís; Pulgar, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. : Tite. BARCELONA: Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Vitinho e Mosquera; Eduardo Sasha e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RAYO VALLECANO E BARCELONA