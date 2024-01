Depois da goleada sofrida para o Atlético de Madrid no meio de semana, pela Copa do Rei, o Real Madrid agora volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. O desafio da vez é o lanterna Almeria, no Santiago Bernabéu. A bola rola neste domingo às 12h15 (horário de Brasília).

Os comandados de Carlo Ancelotti, atualmente, ocupam a 2ª colocação da tabela, apenas um ponto atrás do líder Girona. E foi justamente o Girona o último desafio do Almeria que, mesmo em situação complicada no Espanhol, conseguiu arrancar um empate sem gols em casa. Os galáticos precisam ficar de olho aberto se quiserem voltar ao topo do Espanhol.

Real Madrid x Almería: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID x ALMERIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ESPANHOL:

LOCAL : Madrid, na Espanha.

: Madrid, na Espanha. ESTÁDIO : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. DATA : 21/01/2024.

: 21/01/2024. HORÁRIO: 12h15 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR REAL MADRID x ALMERIA AO VIVO:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE REAL MADRID E ALMERIA:

REAL MADRID - Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Camavinga, Valverde e Modric; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. Técnico : Carlo Ancelotti.

- Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Camavinga, Valverde e Modric; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. : Carlo Ancelotti. ALMERIA - Maximiano; Montes, González e Chumi; Pubill, Robertone, Lopy, Arribas, Embarba e Akieme; Léo Baptistão. Técnico: Gaizka Garitano.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E ALMERIA: