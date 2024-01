Real Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações das equipes

Real Madrid e Barcelona fazem neste domingo, 14, o primeiro “El Clasico” de 2024. Os clubes se enfrentam pela final da Supercopa da Espanha, que será disputada longe do país de origem de uma das maiores rivalidades do futebol mundial: no Estádio Al-Awwal, em Riad, na Arábia Saudita. A partida acontece às 16h (horário de Brasília).

Líder do Campeonato Espanhol, a equipe comandada por Carlo Ancelotti, que renovou recentemente seu contrato com os merengues, vem para a decisão após vencer seu rival regional, o Atlético de Madrid, por 5 a 3 na última quarta-feira, 10, em um jogo emocionante que chegou a ter três viradas.

O Barcelona, por sua vez, vem a campo após derrotar o Osasuna por 2 a 0. O time comandado por Xavi tem um desfalque importante: o atacante brasileiro Raphinha, que teve confirmada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda durante a última partida. A equipe, que, recentemente, teve Vitor Roque como reforço, é a maior campeã do torneio e tentará conquistar seu 15° título. Já o Real está atrás da 13ª conquista.

Real Madrid e Barcelona fazem primeiro El Clásico de 2024 pela final da Supercopa da Espanha Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUPERCOPA DA ESPANHA

DATA: 14/01 (domingo).

HORÁRIO: 16h (de Brasília).

LOCAL: Estádio Al-Awwal, Riad, Arábia Saudita.

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X BARCELONA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE REAL MADRID E BARCELONA

REAL MADRID : Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti. BARCELONA: Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Gundogan; Yamal, Felix, Lewandowski. Técnico: Xavi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E BARCELONA