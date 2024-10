Red Bull Bragantino x Botafogo no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Botafogo, por sua vez, vem embalado pela goleada por 5 a 0 contra o Peñarol pela Libertadores. No Brasileirão o time é o melhor visitante. Em 15 jogos são oito vitórias, quatro empates e três derrotas. O time carioca precisa dos três pontos para não correr riscos de perder a liderança. Em caso de empate ou derrota, o clube pode ser ultrapassado pelo Palmeiras.

O Botafogo é o líder da competição com 61 pontos, um a mais do que o Palmeiras, segundo colocado com 60. O Bragantino é o décimo quarto colocado com 34 pontos, dois a mais do que o Corinthians, com 32, primeiro time na zona de rebaixamento.